Διευκρινίσεις για την εμπλοκή του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στην έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων 

Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) θα προχωρήσει σε ανεξάρτητη έρευνα για τη θανατηφόρα σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Καθημερινή, σημειώνοντας πως ως φορέας δεν προβαίνει σε προανακριτικές πράξεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έστειλε χθες στην Ψάθα δύο ερευνητές μηχανικούς τεχνολογίας αεροσκαφών. Η πρώτη εικόνα που μετέφεραν είναι ότι το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα συνετρίβη στον δρόμο. Το δεύτερο ελικόπτερο πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής.

Πηγές από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν πως: «Το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των 2 ελικοπτέρων ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικής, στην Ψάθα, στις 02 Αυγούστου 2026, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των ΗΠΑ και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές: «Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, ως εκείνη όφειλε, και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Εντούτοις, η ΕΛΑΣ στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.