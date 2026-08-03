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«Κρανίου τόπος» μετά τη φωτιά το Πόρτο Γερμενό- Συγκλονιστικό φωτογραφικό οδοιπορικό στα καμένα

Η πύρινη λαίλαπα στην Αττικοβοιωτία αφήνει πίσω της τεράστιες καταστροφές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης μάχονται για τέταρτη ημέρα σε νέα μέτωπα

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«Mega fire» στο Πόρτο Γερμενό- Συγκλονιστικό φωτογραφικό οδοιπορικό στα καμένα

Εικόνες απόλυτης συντριβής στην Αττικοβοιωτία...

Κόποι μιας ζωής που η πύρινη λαίλαπα έκανε στάχτη μέσα σε λίγη ώρα. Η «megafire» που «σάρωσε» το Πόρτο Γερμενό, αφήνει πίσω της ανυπολόγιστη καταστροφή. Σπίτια, αγροτοδασικές εκτάσεις, αυτοκίνητα και υποδομές παραδόθηκαν στις φλόγες που για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μαίνονται στην περιοχή. Το φωτογραφικό οδοιπορικό από τις περιοχές από όπου έχει ήδη περάσει η πυρκαγιά συγκλονίζει.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται, πάνω από τη ΒΙΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα καθώς και στη Λούμπα αλλά και στον 'Αγιο Νεκτάριο με τις δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για να αναχαιτίσουν την πορεία των μετώπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, 'Ανω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και 'Ανω Αλεποχώρι.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Αττική Βοιωτία
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