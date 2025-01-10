Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2024, οι δύο γιού του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος και ο Νικόλαος, πήραν την ελληνική ιθαγένεια με το επίθετο που επέλεξαν να είναι το «Ντε Γκρες».
Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, ανέβασε στα social media μια οικογενειακή φωτογραφία με τα 5 παιδιά τους, όπου η οικογένεια Ντεγκρές πλέον, εύχεται σε όλους «Ειρήνη, Αγάπη, Ευτυχία, Λιακάδα και Υγεία το 2025!».
Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρί Σαντάλ είχε δημοσιεύσει και άλλη μία φωτογραφία, αυτή τη φορά με όλη την τέως βασιλική οικογένεια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.