Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2024, οι δύο γιού του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος και ο Νικόλαος, πήραν την ελληνική ιθαγένεια με το επίθετο που επέλεξαν να είναι το «Ντε Γκρες».

Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, ανέβασε στα social media μια οικογενειακή φωτογραφία με τα 5 παιδιά τους, όπου η οικογένεια Ντεγκρές πλέον, εύχεται σε όλους «Ειρήνη, Αγάπη, Ευτυχία, Λιακάδα και Υγεία το 2025!».

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρί Σαντάλ είχε δημοσιεύσει και άλλη μία φωτογραφία, αυτή τη φορά με όλη την τέως βασιλική οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

