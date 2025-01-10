Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οικογένεια Ντε Γκρες: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία του Παύλου με το νέο επίθετο 

Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, ανέβασε στα social media μια οικογενειακή φωτογραφία με τα 5 παιδιά τους

Ντε Γκρές: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία του Παύλου με το νέο επίθετο 

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2024, οι δύο γιού του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου,  Παύλος και ο Νικόλαος, πήραν την ελληνική ιθαγένεια με το επίθετο που επέλεξαν να  είναι το «Ντε Γκρες».

Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, ανέβασε στα social media μια οικογενειακή φωτογραφία με τα 5 παιδιά τους, όπου η οικογένεια Ντεγκρές πλέον, εύχεται σε όλους «Ειρήνη, Αγάπη, Ευτυχία, Λιακάδα και Υγεία το 2025!». 

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρί Σαντάλ είχε δημοσιεύσει και άλλη μία φωτογραφία, αυτή τη φορά με όλη την τέως βασιλική οικογένεια.

τεως βαιλικη οικογένεια

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος Ντε Γκρες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark