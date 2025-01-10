Στη δημοσιότητα ήρθε νέο βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή του λάθους που πλήρωσε ακριβά η 50χρονη Ρεθυμνιώτισσα στην Κωνσταντινούπολη.

Όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη και η 22χρονη κόρη της, μαζί με μια φίλη τους περί τα τέλη Νοεμβρίου αγόραζαν μαντήλες ώστε να μπουν στην Αγία Σοφία και η γυναίκα έβαλε κατά λάθος στην τσάντα της το κινητό του μαγαζάτορα.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένας απίστευτος Γολγοθάς για την οικογένεια.

Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο όπου κοιμήθηκαν στο πάτωμα χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους συμβεί.

Τρεις ημέρες πέρασε η 22χρονη κόρη σε hot spot μέχρι να απελαθεί, χωρίς η μητέρα της να γνωρίζει τι της έχει συμβεί.

Η 50χρονη γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη αλλά βρισκόταν εγκλωβισμένη στην Τουρκία αναμένοντας τη δίκη. Συγκεκριμένα, η 50χρονη Αγαθή Μαρκοπούλου ένιωσε την πρώτη πνοή ελευθερίας το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου, καθώς αθωώθηκε από το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης για μια κλοπή που δεν είχε διαπράξει. Οι ώρες που ακολούθησαν τη δίκη δεν είχαν καμία σχέση με την ένταση και τον φόβο των προηγούμενων ημερών. «Επιστρέφω αύριο το πρωί, νιώθω ανείπωτη χαρά!» ήταν τα πρώτα της λόγια, φανερώνοντας ανακούφιση και συγκίνηση.

«Πολλές συναισθηματικές μεταπτώσεις, με κυρίαρχο το αίσθημα της αδικίας!» περιγράφει. Στην αρχή, κάθε μέρα της ήταν μια πάλη με την αγωνία και την αβεβαιότητα. Όταν όμως κατάλαβε πως έπρεπε να αποδεχτεί την κατάσταση, έβαλε στόχο τη σημερινή ημερομηνία. «Άρχισα να μετράω αντίστροφα, κάνοντας πολύωρες βόλτες στην Πόλη την οποία τώρα πια γνωρίζω απ’ έξω κι ανακατωτά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι θέλω να την επισκεφτώ ξανά!» λέει με μια δόση πικρής ειρωνείας.

