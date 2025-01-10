Πλειστηριασμοί: Στο σφυρί ο Ιππόδρομος και ακίνητα επιχειρηματιών 

Οι εγκαταστάσεις του Ιππόδρομου στο Μαρκόπουλο, γιοτ, πολυτελείς µεζονέτες, ξενοδοχειακές και βιοµηχανικές µονάδες αλλά και οικόπεδα βγαίνουν στο «σφυρί», κυρίως για οφειλές δανειοληπτών από «κόκκινα» δάνεια.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τους πλειστηριασμούς άνοιξε στις 8 Ιανουαρίου και στη «λίστα» βρίσκονται και καταστήματα γνωστών επιχειρηματιών, όπως ένας ακίνητο της Δέσποινας Μοιραράκη, στη Γλυφάδα (με τιμή εκκίνησης το 1 εκατ. ευρώ, όταν γίνει η δημοπρασία τον Ιούλιο).

Δύο οικόπεδα που διαθέτει ο Λάκης Γαβαλάς στην Κηφισιά θα βουν επίσης το επόμενο διάστημα (τον Μάρτιο) στο σφυρί. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Λ. Γαβαλάς είχε δηλώσει ότι «δεν έμεινε τίποτα από την περιουσία μου. Και ένα οικόπεδο που είχα στην Κάτω Κηφισιά θα μου το πάρουν».

Σε πλειστηριασμό βγαίνει στις 22 Ιανουαρίου και ο Ιπποδρομος στο Μαρκόπουλο, μία έκταση 1000 στρεμμάτων, με τιμή εκκίνησης τα 30.140.000 ευρώ. Πρόκειται για το ακριβότερο ακίνητο αυτή τη στιγµή που έχει µπει σε διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασµού για το 2025.

Σε πλειστηριασμό βγαίνει και ένα πρότυπο ογκολογικό νοσοκομείο «φάντασμα» στο Κορωπί, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ και για το οποίο έχουν διεξαχθεί συνεχείς άγονοι πλειστηριασμοί. Αυτή τη φορά ο πλειστηριασμός έχει προγραµµατιστεί για τον προσεχή Μάιο και η τιµή της πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 23 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στα ακριβότερα ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό περιλαμβάνεται και η ιστορική βίλα του Σωτήρη Εμμανουήλ, πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που καταδικάστηκε το 2019 για την υπόθεση των υποβρυχίων σε φυλάκιση 20 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η βίλα στο Ψυχικό έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί στις 22 Μαΐου 2025, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 7 εκατ. ευρώ.

Ξενοδοχεία

Τις αμέσως επόμενες ημέρες (15 Ιανουαρίου), έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για το 5 αστέρων ξενοδοχείο «Lindos Memories», στη Ρόδο, δυναμικότητας 70 δωματίων και 150 κλινών, με τιμή εκκίνησης τα 6,6 εκατ. ευρώ.

Τον Φεβρουάριο βγαίνει στο σφυρί και το 5άστερο Ramada Plaza by Wyndham Thraki - γνωστό παλαιότερα ως Thraki Palace, δυναμικότητας 149 δωματίων - ένα από τα κορυφαία ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 9,29 εκατ. ευρώ

Πηγή: skai.gr

