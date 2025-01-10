Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις κλοπών - διαρρήξεων σε οχήματα στα Χανιά με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν άνδρα ημεδαπό. Ο κατηγορούμενος, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών αφαίρεσε σύμφωνα με την αστυνομία, χρήματα, κάρτες τραπεζών, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Η ανάλυση του τρόπου δράσης και η έρευνα των αστυνομικών της Δίωξης και Εξιχνίαση Εγκλημάτων Χανίων, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση των εννέα υποθέσεων κλοπών- διαρρήξεων σε οχήματα και την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου προσώπου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αφορά τόσο στις διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών όσο και σε παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και ναρκωτικά. ουσιών.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 16.12.2024 έως 09.01.2025 είχε διαπράξει εννέα κλοπές- διαρρήξεις οχημάτων σε περιαστικές περιοχές Δήμου Χανίων.

Συγκεκριμένα αφαίρεσε από σταθμευμένα οχήματα το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ, 35 λίρες Αγγλίας, 11 κάρτες τραπεζών, τρία κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς στην οικία του και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο ιατρική συνταγή, κινητό τηλέφωνο, επτά φυσίγγια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

