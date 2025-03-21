Νέα προβλήματα στη γραμμή του τρένου από Λιανοκλάδι προς Θεσσαλονίκη, μετά από καθίζηση που σημειώθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025 στη νότια πλευρά της μεγάλης σήραγγας της Όθρυος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport πρόκειται για το τμήμα της γραμμής που είχε καταστραφεί από τον κυκλώνα «Ιανό» τον Σεπτέμβριο του 2020.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα καθόδου και για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, τις τελευταίες ώρες συνεργεία του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ λαμβάνουν συνεχώς μετρήσεις. Από το βράδυ της Παρασκευής (21/3/25), αναλαμβάνει εξειδικευμένο τοπογραφικό συνεργείο της Κοινοπραξίας (που είναι υπεύθυνη για το κομμάτι Τιθορέας - Δομοκού), το οποίο θα κάνει ανάλογες μετρήσεις κάθε 6 ώρες για να διαπιστώσει πως εξελίσσεται το φαινόμενο.

Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην περιοχή επισκέφτηκε το σημείο Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος και παρακολούθησε τις μετρήσεις που γίνονται.

Προς το παρόν τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά χωρίς προβλήματα από το ρεύμα ανόδου, καθώς όλες οι απαραίτητες διασταυρώσεις γίνονται στο Λιανοκλάδι. Για λόγους ασφαλείας όμως η ταχύτητα στο σημείο περιορίζεται στα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΣΕ

Από χθες, Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025, λόγω εντοπισμένης βύθισης σε μικρό μήκος (περίπου 50m) της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου στην περιοχή της νότιας εισόδου της σήραγγας Όθρυος, ο ΟΣΕ αποφάσισε τη μονοδρόμηση της κυκλοφορίας μέσω της γραμμής ανόδου στο τμήμα Λιανοκλάδι – Άγιος Στέφανος.

Το τμήμα που επηρεάζεται από τη βύθιση εκτείνεται για 100 μέτρα και σε αυτό, έχει επιβληθεί βραδυπορία με ταχύτητα 40 χιλιομέτρων. Το φαινόμενο φαίνεται να οφείλεται πιθανότατα σε φυσικά αίτια που συνδέονται και με το γεγονός ότι η περιοχή είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», όμως διερευνώνται και άλλα κατασκευαστικά αίτια.

Η περιοχή της βύθισης παρακολουθείται επί 24ώρου βάσεως μέσω κατάλληλων οργάνων από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Κάθε 6 ώρες πραγματοποιούνται μετρήσεις στο έδαφος από ειδική ομάδα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όλα τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου έχουν ήδη ληφθεί για την ασφαλή κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

