Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.616,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,96 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (+1,52%), του ΟΛΠ (+1,16%), της ΔΕΗ (+1,15%) και της Elvalhalcor (+0,90%).

Αντιθέτως. τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,73%), της Eurobank (-0,56%) και της Alpha Bank (-0,55%).

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 27 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Γενική Εμπορίου (+2,86%) και Cenergy (+2,65%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CNL Capital (-4,67%) Coca Cola HBC (-1,73%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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