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Χάιντι Κλουμ: Πέταξε το πάνω μέρος του μαγιό και γιόρτασε τον έρωτά της στην παραλία (φωτό)

Η 53χρονη καλλονή γιόρτασε την έβδομη επέτειο του γάμου της με φιλιά, βουτιές και ένα ρομαντικό πικνίκ δίπλα στη θάλασσα 

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Χάιντι Κλουμ

Με τον πιο ανέμελο και αισθησιακό τρόπο γιόρτασε η Χάιντι Κλουμ την έβδομη επέτειο του γάμου της με τον Τομ Κάουλιτς.

Η 53χρονη καλλονή μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τις ρομαντικές διακοπές τους, στα οποία εμφανίζεται τόπλες σε μια απομονωμένη παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και την παρέα του συζύγου της. Το ζευγάρι ξάπλωσε μαζί στην άμμο, αντάλλαξε φιλιά και έπαιξε στα κύματα, έχοντας μαζί του και τον σκύλο του.

Χάιντι Κλουμ

Σε αρκετές από τις φωτογραφίες, η Χάιντι Κλουμ ποζάρει χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό της, αξιοποιώντας την ιδιωτικότητα της παραλίας και αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της. Η παρουσιάστρια και μοντέλο φαίνεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα απολαμβάνει το πικνίκ που είχε ετοιμάσει μαζί με τον σύζυγό της.

Η Χάιντι Κλουμ και ο Τομ Κάουλιτς δεν έκρυψαν τον έρωτά τους μπροστά στον φωτογραφικό φακό. Στα στιγμιότυπα εμφανίζονται αγκαλιασμένοι στην παραλία, να φιλιούνται και να τρέχουν μαζί μέσα στη θάλασσα, γιορτάζοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική τους επέτειο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Οι διαδικτυακοί φίλοι της Κλουμ έσπευσαν να σχολιάσουν τις εικόνες, χαρακτηρίζοντάς τους «πρότυπο ζευγαριού». «Αν η ερωτική μου ζωή δεν είναι έτσι, δεν τη θέλω», έγραψε μία θαυμάστρια, ενώ άλλος χρήστης σχολίασε: «Όταν σε αγαπούν σωστά, φαίνεται».

Χάιντι Κλουμ

Χάιντι Κλουμ

Χάιντι Κλουμ

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Χάιντι Κλουμ είχε δημοσιεύσει ένα παλαιότερο βίντεο από τον γάμο της με τον Τομ Κάουλιτς, θέλοντας να τιμήσει την έβδομη επέτειό τους. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018 στο πάρτι γενεθλίων ενός κοινού φίλου και ήρθε γρήγορα κοντά, μεταξύ άλλων, και λόγω της κοινής γερμανικής καταγωγής του. Παντρεύτηκαν το 2019, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή γαμήλια τελετή, και έκτοτε εκφράζουν συχνά δημόσια τον έρωτά τους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χάιντι Κλουμ
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