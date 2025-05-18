Νέα επιχείρηση στη Νομική Σχολή – Τι βρήκε η ΕΛΑΣ (Βίντεο)

Νέα έρευνα σε χώρο της Νομικής Σχολής που τελούσε υπό κατάληψη πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στους χώρους της Νομικής, διενεργήθηκε έρευνα σε αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο χώρος παραδόθηκε σε υπεύθυνο της Σχολής, ο οποίος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλισή του.

Την Πέμπτη 15-05-2025, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας ενημερώθηκε εκ νέου για ανακατάληψη του εν λόγω χώρου σε απροσδιόριστο χρόνο την προηγούμενη ημέρα από άγνωστα προς το Πανεπιστήμιο άτομα.

Κατόπιν αυτών, πρωινές ώρες του Σαββάτου 17 Μαΐου 2025, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας νέα έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΡΑΣΗ, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και της Τροχαίας.

Τι βρήκε η ΕΛΑΣ στον χώρο

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω χώρο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πανό, τρικάκι, -6- αφίσες και φύλλο χάρτου Α4 αναρχικού περιεχομένου και

αλυσίδα με προσαρμοσμένα σε αυτή -2- λουκέτα.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια απεστάλησαν για εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ ο χώρος παραδόθηκε προς ασφάλιση σε υπεύθυνο της Σχολής.

