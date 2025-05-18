Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δύο απορριμματοφόρα στην Πυλαία

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δύο απορριμματοφόρα, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται επί της οδού Λαέρτου, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα απορριμματοφόρα. Από την Πυροσβεστική διεξάγεται έρευνα.

Πηγή: skai.gr

