Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δύο απορριμματοφόρα στην Πυλαία

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα απορριμματοφόρα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δύο απορριμματοφόρα, σε χώρο στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται επί της οδού Λαέρτου, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα απορριμματοφόρα. Από την Πυροσβεστική διεξάγεται έρευνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark