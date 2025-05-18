Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 20 άτομα να οδηγούν χωρίς δίπλωμα

Είκοσι άτομα που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, με τους τρεις από αυτούς να βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης, συνέλαβαν το τελευταίο 24ωρο, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί των Διευθύνσεων 'Αμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από συστηματικούς ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.