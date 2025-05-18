Ζημιές σε αρκετά σπίτια και κτήρια προκάλεσαν οι δύο απανωτές σεισμικές δονήσεις εντάσεως 4,1 και 3,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής (18/05) στη βόρεια Εύβοια.

Αν και οι ζημιές είναι μικρές (ρωγμές σε ταβάνια και τοίχους) κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί να επεκταθούν αν συνεχιστούν οι σεισμοί.

Σύμφωνα με το evima.gr οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ψύχραιμοι ωστόσο φοβήθηκαν καθώς ο σεισμός ήταν δυνατός και είχε και βοή.

Λόγω των σεισμών και υπό τον φόβο ζημιών που ίσως έχουν προκληθεί σε σχολικά κτήρια, κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε Προκόπι και Πήλι.

Σημειώνεται ότι σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε και τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν 3χλμ ανατολικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χλμ.

Τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ ακολούθησε ένας ακόμη εντάσεως 3,5 στην περιοχή Μαντουδίου, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους της περιοχής.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γ. Τσαπουρνιώτης μιλώντας στο evima.gr, ανέφερε πως, «ο σεισμός που έγινε την νύχτα με επίκεντρο μεταξύ Προκοπιου και Πηλίου και ο δεύτερος που ακολούθησε, πριν από λίγο στο ίδιο σημείο προκάλεσε ζημιές σε κτήρια.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου ανέφερε ότι ήδη έχει επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό ώστε να σταλεί κλιμάκιο της ΔΑΕΦΚ αύριο και να ελεγχθούν τα κτήρια. «Οι ζημιές σε σπίτια είναι πολλές», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.