Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ποιότητα των προϊόντων που διατέθηκαν, σε μια περίοδο υψηλής καταναλωτικής κίνησης.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τη Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου, τα κλιμάκια της Περιφέρειας πραγματοποίησαν συνολικά 919 ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Αττική. Σε αυτό το πλαίσιο, κατασχέθηκαν συνολικά 4.048 κιλά ακατάλληλων κρεάτων, λόγω ελλιπούς ή ανύπαρκτης σήμανσης, καθώς και 90 κιλά αλλοιωμένες πατάτες.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας και των οικονομικών των καταναλωτών, είναι μια αποστολή καθημερινή και αδιάκοπη. Σε αυτή την προσπάθειά μας δεν υπάρχουν ούτε διακοπές, ούτε διαλείμματα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: “Τα εξουσιοδοτημένα κλιμάκιά μας βρέθηκαν στο πεδίο όλες τις ημέρες του Πάσχα, με αμείωτη ένταση, προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα και τη σωστή τιμή των προϊόντων που θα έφταναν στο εορταστικό τραπέζι. Η λειτουργική αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας υπήρξε εξ αρχής ένα από τα βασικά στοιχήματα της διοίκησής μας - και οι πρωτοβουλίες που πήραμε προς αυτή την κατεύθυνση, αποδείχτηκε ότι απέδωσαν καρπούς. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω δημόσια τα στελέχη μας στην Περιφέρεια, που όλες αυτές τις άγιες ημέρες δούλεψαν άοκνα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προκειμένου να γιορτάσουμε όλοι το Πάσχα, όπως μας αξίζει”.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές Απριλίου μέχρι τη Μ. Τρίτη είχαν πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής 4.236 έλεγχοι, κατασχέθηκαν 4,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 157.000 ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν κατασχεθεί 11 τόνοι αλλοιωμένου κρέατος, η μεγαλύτερη ποσότητα που κατασχέθηκε στη χώρα μέσα στο 2025.

Οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

