Την άμεση διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος στο λιμάνι της Πάτρας όπου μια 47χρονη επίκουρος ναυτικός επιβατηγού πλοίου έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε θανάσιμα από φορτηγό κατά την εκφόρτωση, ζητεί με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Η ΠΝΟ παράλληλα κάνει λόγο για «σωρηδόν παραβίαση των μέτρων ασφαλείας» σε όλο το φάσμα της ναυτεργασίας και της ναυσιπλοΐας

«Είναι λυπηρό που για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται με τον χειρότερο τρόπο ότι όταν τα μέτρα ασφαλείας, σε όλο το φάσμα της ναυτεργασίας και της ναυσιπλοΐας που θα πρέπει να τηρούνται, παραβιάζονται, αυτό εγκυμονεί θανάσιμους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή» τονίζει στην ανακοίνωσή του το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών.

Επισημαίνει παράλληλα ότι «δυστυχώς, είναι κοινό μυστικό ότι παραβιάζονται σωρηδόν τα μέτρα ασφαλείας και η κείμενη νομοθεσία, ιδιαιτέρως στις διαδικασίες παραμονής των πλοίων μεταξύ απόπλου-κατάπλου και κατά τη διάρκεια φόρτωσης-εκφόρτωσης οχημάτων και επιβατών καθώς και στη στοιβασία των οχημάτων στο γκαράζ»

Η ΠΝΟ απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της 47χρονης συναδέλφου, που έχασε τη ζωή της αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της νομοθεσίας αλλά και για επί πλέον μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

