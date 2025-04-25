Φωτιά σε διαμέρισμα στη Μιχαλακοπούλου

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Μιχαλακοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από το σπίτι προτού φτάσει η Πυροσβεστική καθώς κάποιοι ένοικοι της πολυκατοικίας τη βοήθησαν να βγει έξω.

Αυτή την ώρα επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά, ενώ λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς:

Hριδανού και Σισίνη Σισίνη και Χατζηγιάννη Μέξη Γριβογιώργου και Χατζηγιάννη Μέξη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.