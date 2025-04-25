Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα, με μια παρέα τριών ανηλίκων, 16 και 17 ετών να καταγγέλλει πως ένας άνδρας τους επιτέθηκε ξαφνικά με τσεκούρι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, και όπως αναφέρει το onlarissa.gr η παρέα των ανηλίκων διέσχιζε την οδό Κραννώνος όταν ένας άγνωστος άνδρας βγήκε ξαφνικά από ένα αυτοκίνητο και βγάζοντας ένα τσεκούρι από το πορτ μπαγκάζ τους επιτέθηκε κρατώντας το ανάποδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης με την πλευρά του ξύλου κατάφερε ένα ελαφρύ, ευτυχώς, χτύπημα στο στήθος του 16χρονου σπρώχνοντάς τον.

Οι έρευνες για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

