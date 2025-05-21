Τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμητηρίου Παπάγου, η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Γαλανού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, σε ηλικία 80 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Στο νεκροταφείο έφτασε από νωρίς η σύντροφος του ηθοποιού, Έλενα Σαγανά, η οποία δήλωσε: «Ευχαριστούμε πολύ για όλα, για την αγάπη σας για τον Νίκο».

To «παρών» έδωσαν δεκάδες συνάδελφοί του και αγαπημένα του πρόσωπα.

Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη μνήμη του, για τους σκοπούς του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».





