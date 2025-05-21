Στον εισαγγελέα σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης - Μυστήριο πίσω από την απόπειρα δωροδοκίας του αρεοπαγίτη

Σήμερα, Τετάρτη, θα περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα ο Χρήστος Μαυρίκης που συνελήφθη για την απόπειρα δωροδοκίας αρεοπαγίτη, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται περίεργη από τους δικαστικούς κύκλους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλης στον ΣΚΑΪ, η ιστορία αυτή έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό και κινητοποίηση στον Άρειο Πάγο καθώς η απόπειρα δωροδοκίας έγινε λίγο πριν την ψηφοφορία για την εκλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

Σημειώνεται πως στις 3 Ιουνίου θα γίνει η Ολομέλεια που για πρώτη φορά γνωμοδοτούν και οι δικαστικοί λειτουργοί για το ποιους θέλουν για την ηγεσία, καθώς στο τέλος του Ιουνίου λήγει η θητεία προέδρου, εισαγγελέα και άλλων δικαστικών λειτουργών λόγω συνταξιοδότησης.

Δικαστικοί κύκλοι έχουν συνδέσει την υπόθεση με την διαδικασία εκλογής. Το σκεπτικό είναι πως ενδεχομένως κάποιος προσπάθησε να παγιδεύσει τον αρεοπαγίτη, το όνομα του οποίου ακούγεται για ανώτερη θέση, ενδεχομένως για να τον «κάψει».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Χρήστος Μαυρίκης ισχυρίζεται πως δεν είχε σκοπό να δωροδοκήσει τον αρεοπαγίτη και πως «απλώς ήταν μια υπόθεση που έπρεπε να επιλυθεί».

Πρωτοφανής είναι και ο τρόπος της απόπειρας δωροδοκίας, μέσω επιστολής, ενώ υπάρχουν και άλλα περίεργα σημεία καθώς έγινε προσέγγιση σε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό που δεν έχει σχέση με την υπόθεση και δεν την χειρίζεται.

Η επίμαχη υπόθεση αφορά νομιμοποίηση έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου με αντιδίκους το Δημόσιο και έναν ιδιώτη.

Η επιστολή γράφει τον αριθμό της δικογραφίας και σε αυτή αναφέρεται και η έκταση στρεμμάτων. Και σημειώνει πως εφόσον πουληθεί η έκταση, που υπολογίζεται στα 25 εκατ. ευρώ, ο μεσάζοντας που θα βοηθήσει θα πάρει 1 εκατ. ευρώ, με σαφή υπόνοια για οικονομικό αντάλλαγμα και του αρεοπαγίτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.