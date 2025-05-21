Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για να φωτιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες τραυματίστηκε το 9χρονο αγοράκι ύστερα από επίθεση που δέχθηκε από άλογο, σε πολυχώρο που παρέχει και δραστηριότητες ιππασίας, έξω από τη Θεσσαλονίκη, διέταξε η αρμόδια εισαγγελέας.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή. Το αγοράκι, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπέστη δήγμα (δάγκωμα) από το άλογο, με συνέπεια να τραυματιστεί στο πρόσωπο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο έφερε βαθύ τραύμα στο δεξί μάγουλο, το οποίο αντιμετωπίστηκε από πλαστικό χειρουργό. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 53χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από την αστυνομία για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ελεύθερη.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή, στο πλαίσιο της έρευνας ζητείται να προσκομιστεί στη δικογραφία το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης και να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Μετά το πέρας της έρευνας, η δικογραφία θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να αξιολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση της 53χρονης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

