Παραδόθηκε στις Αρχές ο 50χρονος σύντροφος της μητέρας στη Λάρισα, που κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών της, ηλικίας 5 και 6 ετών.

Ο κατηγορούμενος, ταξιτζής στο επάγγελμα παραδόθηκε στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης στην αστυνομική διεύθυνση Λάρισας, αφού σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα του ανακριτή και η 32χρονη. Η γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσει για τα σημάδια από καύτρα τσιγάρου που έχουν στα κορμιά τους τα παιδιά καθώς και τις ζωγραφιές που είχε το αγοράκι στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Η ίδια κατηγορεί για την κακοποίηση των παιδιών τον βιολογικό τους πατέρα, ο οποίος θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγος του δεν τον άφηνε το τελευταίο επτάμηνο να βλέπει τα παιδιά, ενώ όπως λέει θα διεκδικήσει την επιμέλειά τους.

Σύμφωνα με το Mega, η 32χρονη έχει ακόμη ένα παιδί στην Κύπρο, που είναι 8 ετών σήμερα και έχει χάσει την επιμέλειά του. Το παιδί είχε διακομιστεί διασωληνωμένο με συμπτώματα ασιτίας και συνεπώς της αφαιρέθηκε η επιμέλεια, μετά από διαδικασίες που κίνησε ο πατέρας της.

Πώς αποκαλύφτηκε η υπόθεση κακοποίησης των παιδιών

Υπενθυμίζεται πως η φρίκη που ζούσαν τα παιδιά αποκαλύφτηκε όταν η 32χρονη το περασμένο Σάββατο μετέβη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς το 4χρονο κοριτσάκι είχε αναπνευστικό πρόβλημα, και μετά από παρότρυνση γειτόνισσάς της.

Οι γιατροί τότε διαπίστωσαν πως το 6χρονο κορίτσι έφερε αρκετά τραύματα στο σώμα του τα οποία παρέπεμπαν σε σημάδια από κάψιμο με καύτρα τσιγάρου. Αμέσως εξέτασαν και το αγοράκι, στο οποίο επίσης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα σημάδια.

Τηλεφώνησαν στην αστυνομία για να αναφέρουν πιθανή κακοποίηση και ακολούθως, η μητέρα συνελήφθη.

Ο ΣΚΑΪ έφερε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία με συνομιλία που είχε η 32χρονη κατηγορούμενη με μια φίλη της, αφού οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία.

«Άσε… μου έφεραν αστυνομία. Έπρεπε να μην έρθουμε. Λένε ότι τα χτυπήματα δεν είναι από πληγές. Από τσιγάρο. Και τώρα θα με πάνε στην αστυνομία. Έπρεπε να μην έρθουμε. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Χωρίς να φταίω», έγραφε στο μήνυμα.

Πηγή: skai.gr

