Στην προκλητική ανακοίνωση, που έκανε χτες το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με αιχμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου βόρεια της Κρήτης, απάντησε έμμεσα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Από την έδρα της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού στην Κοζάνη, ο Νίκος Δένδιας απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου άμυνας, που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι η Άγκυρα έχει να υπερασπιστεί συμφέροντα βορείως της Κρήτης.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα δέχεται απειλές και για αυτό το λόγο πρέπει να διατηρεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, αναφερόμενος στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στρατού.

«Είναι προφανές ότι η πατρίδα μας αντιμετωπίζει απειλή. 'Αλλωστε και να θέλουμε να το ξεχάσουμε μας υπενθυμίζεται με δηλώσεις ή με πράξεις κάθε σχεδόν ημέρα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε και να αποτρέψουμε αυτήν την απειλή θα πρέπει να βελτιώσουμε ριζικά τις δυνατότητες μας. Και αυτό κάνει η «Ατζέντα 2030», είπε.

Τον υπουργό υποδέχθηκε ο διοικητής του σχηματισμού ταξίαρχος Αναστάσιος Βασιλείου, ο οποίος τον ενημέρωσε για την αποστολή και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ταξιαρχίας.

Μετά την ενημέρωση, ο κ. Δένδιας, απευθυνόμενος στα στελέχη της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού «Αδριανούπολη» ανέφερε ότι ενημερώθηκε, «για την πορεία των αλλαγών που περιλαμβάνει η Νέα Δομή Δυνάμεων, την οποία ενέκρινε η Βουλή και το ΚΥΣΕΑ πρόσφατα και υλοποιείται ακριβώς αυτό το χρονικό διάστημα».

«Θα ακολουθήσει», υπογράμμισε, «η επίσκεψή μου μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού και τον διοικητή του Γ' Σώματος και στην 10η Ταξιαρχία στις Σέρρες, ώστε να αποκτήσω μία πλήρη εικόνα της υλοποίησης της αναδιοργάνωσης και στις τρεις Ταξιαρχίες οι οποίες μοιράζονται την ευθύνη για τον ηπειρωτικό κορμό, δηλαδή της 8ης, της 9ης και της 10ης».

«Η Νέα Δομή Δυνάμεων», ξεκαθάρισε υπουργός, «δεν είναι κάτι το αυτόνομο. Εντάσσεται στη μεγάλη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, στην «Ατζέντα 2030», μαζί με τα εξοπλιστικά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων είχα πολύ πρόσφατα την ευκαιρία να παρουσιάσω στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το νέο εξοπλισμό του «Έλληνα Μαχητή», το νέο εξοπλισμό του 21ου αιώνα. Μια συνολική αλλαγή σε ό,τι ξέρουμε μέχρι σήμερα».

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις υπογράμμισε ότι οδηγούν τη χώρα «σε μια εποχή ισχύος, στην οποία οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας θα συνεχίσουν να εγγυώνται με αυτοθυσία την ασφάλεια και την ευημερία των Ελλήνων πολιτών».

Στη συνέχεια, ο υπουργός έγινε δεκτός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλο στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως και συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη, στην έδρα της Περιφέρειας, παρουσία των Βουλευτών Κοζάνης, Στάθη Κωνσταντινίδη και Μιχάλη Παπαδόπουλου.

«Χρήσιμα τα ήρεμα νερά αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με την στάση της Τουρκίας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του σήμερα το βράδυ σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ της ΝΔ στην Κοζάνη. Ο κ Δένδιας ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με επεισόδια όπως αυτό που έγινε στην Κάσο, πρόσφατα με την παρενόχληση του ερευνητικού σκάφους βόρεια της Κρήτης αλλά κι από την στάση της Τουρκίας στο θέμα των περιβαλλοντικών πάρκων στο Αιγαίο». Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλές», καθώς «δεν υπάρχει άλλη χώρα στο κόσμο που να απειλείται με casus belli εάν κάνει χρήση των νόμιμων δικαιωμάτων της με την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια».

Δήλωσε ότι η Ελλάδα από την πλευρά της «τείνει χέρι φιλίας και δεν διεκδικεί το παραμικρό από οιονδήποτε, αλλά να είμαστε ξεκαθαρισμένοι δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τίποτα».

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «μεταρρυθμίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις με ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα» κι ανέφερε τις νέες φρεγάτες, τα αεροσκάφη Rafale και τα F-35. Διαβεβαίωσε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η Ελληνική επικράτεια θα θωρακιστεί απολύτως από αέρα και θάλασσα στο πλαίσιο υλοποίησης ενός συνολικού αντιπυραυλικού και αντιαεροπορικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Αλλάζουμε το δόγμα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις» κατέληξε.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα θέματα των φυσικών καταστροφών τονίζοντας την ενεργή παρουσία και συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην ανακούφιση των πολιτών σε κάθε έκτακτη ανάγκη. «Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση» δήλωσε ο κ. Δενδιας κι ανέφερε ότι «είμαστε παρόντες στην Σαντορίνη όπως κάναμε παλιότερα και στην Θεσσαλία με τις καταστροφικές πλημμύρες».

Μιλώντας για την δυτική Μακεδονία εξέφρασε τον σεβασμό του στην προσπάθεια που κάνει η περιοχή στο πλαίσιο της Μετάβασης να αλλάξει το παραγωγικό και οικονομικό της μοντέλο. «Από την πλευρά μου θα κάνω ότι μπορώ να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο τόπο σας» κατέληξε.

