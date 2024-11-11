Νίκαια: Νέο βίντεο μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου με IX

Νέο βίντεο με τις στιγμές μετά τη σύγκρουση του αστικού λεωφορείου με IX στη Νίκαια, παρουσιάζει το Skai.gr.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να σταματάει το λεωφορείο λίγο πιο κάτω από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο και να βγαίνει από το όχημα τραυματισμένος, σκύβοντας και πιάνοντας την κοιλιά του.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - στη συμβολή των οδών Λαοδικίας και Ταρσού νωρίς το πρωί όταν το αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το ΙΧ και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, το λεωφορείο δεν είχε επιβάτες. Φέρεται να ήταν εκτός υπηρεσίας. Ωστόσο, από την πρώτη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του λεωφορείου ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

