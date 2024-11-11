Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί στην Νίκαια, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - στη συμβολή των οδών Λαοδικίας και Ταρσού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ευτυχώς, το λεωφορείο δεν είχε επιβάτες.

Από την πρώτη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του λεωφορείου ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

