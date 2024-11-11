Λογαριασμός
Νίκαια: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο

Πανικός νωρίς το πρωί στην Νίκαια, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ  και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές

τροχαια

Πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί στην Νίκαια, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - στη συμβολή των οδών Λαοδικίας και Ταρσού.

Ευτυχώς, το λεωφορείο δεν είχε επιβάτες.

Από την πρώτη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του λεωφορείου ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

