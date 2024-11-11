Σε αποτροπή εισαγωγής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, μετά από έλεγχο στον προαύλιο χώρο της Στ’ πτέρυγας του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού Ι, προχώρησαν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2024, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εσωτερικής φύλαξης, σε συνέχεια των εντολών και κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., για συνεχείς και εντατικούς ελέγχους στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 50,1 γρ. κάνναβης και 10,3 γρ. κοκαΐνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες και τοποθετημένα μέσα σε δύο μπαλάκια του τένις, ύστερα από ρίψη από τον εξωτερικό χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.

«Τους τελευταίους μήνες έχουν πολλαπλασιαστεί και ενταθεί οι έλεγχοι (τακτικοί και έκτακτοι) εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας με πολύ σημαντικές επιτυχίες, ενώ θα συνεχιστούν ακόμη πιο εντατικά όλο το επόμενο διάστημα, στη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού που ήδη εφαρμόζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για μία σύγχρονη Σωφρονιστική Πολιτική Ασφαλείας εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

