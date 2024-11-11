Δίκη Φιλιππίδη: Διακόπηκε για τις 5 Δεκεμβρίου από το Εφετείο η δίκη για δύο απόπειρες βιασμού

Της Έλενας Γαλάρη
Διεκόπη η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών το 2010 και το 2014 για τις οποίες έχει καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε 8 χρόνια ποινή κάθειρξης με αναστολή.
Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία καθώς απουσίαζε η δεύτερη καταγγέλλουσα, λόγω ασθένειας, η οποία δεν είχε δώσει πληρεξούσιο στους δικηγόρους της ώστε να την εκπροσωπήσουν στο ακροατήριο.
Ο Πέτρος Φιλιππίδης εξερχόμενος του δικαστηρίου επανέλαβε πως είναι αθώος και πως δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με αυτά που τον κατηγορούν.
Στο πρωτόδικο δικαστήριο ο ηθοποιός είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών για βιασμό σε βάρος γυναίκας το 2008.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.