Δίκη Φιλιππίδη: Διακόπηκε για τις 5 Δεκεμβρίου από το Εφετείο η δίκη για δύο απόπειρες βιασμού

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εξερχόμενος του δικαστηρίου επανέλαβε πως είναι αθώος και πως δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με αυτά που τον κατηγορούν.

UPDATE: 11:38
Πέτρος Φιλιππίδης

Της Έλενας Γαλάρη

Διεκόπη η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών το 2010 και το 2014 για τις οποίες έχει καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε 8 χρόνια ποινή κάθειρξης με αναστολή. 

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία  καθώς απουσίαζε η δεύτερη καταγγέλλουσα, λόγω ασθένειας, η οποία δεν είχε δώσει πληρεξούσιο στους δικηγόρους της ώστε να την εκπροσωπήσουν στο ακροατήριο. 

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εξερχόμενος του δικαστηρίου επανέλαβε πως είναι αθώος και πως δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με αυτά που τον κατηγορούν. 

Στο πρωτόδικο δικαστήριο ο ηθοποιός είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών για βιασμό σε βάρος γυναίκας το 2008. 

