Δίκη Φιλιππίδη: Διακόπηκε για τις 5 Δεκεμβρίου από το Εφετείο η δίκη για δύο απόπειρες βιασμού

Της Έλενας Γαλάρη

Διεκόπη η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών το 2010 και το 2014 για τις οποίες έχει καταδικαστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε 8 χρόνια ποινή κάθειρξης με αναστολή.

Το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία καθώς απουσίαζε η δεύτερη καταγγέλλουσα, λόγω ασθένειας, η οποία δεν είχε δώσει πληρεξούσιο στους δικηγόρους της ώστε να την εκπροσωπήσουν στο ακροατήριο.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης εξερχόμενος του δικαστηρίου επανέλαβε πως είναι αθώος και πως δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με αυτά που τον κατηγορούν.

Στο πρωτόδικο δικαστήριο ο ηθοποιός είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών για βιασμό σε βάρος γυναίκας το 2008.

Πηγή: skai.gr

