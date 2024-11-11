Αύριο Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι, θα γίνει η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσουτάκη.
Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το βράδυ του Σαββάτου, σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την Ελλάδα.
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση
Η σορός του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί στο αίθριο του Δημαρχείου από τις 11:00 έως τις 14:00, ώστε να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν όσοι το επιθυμούν.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι επικήδειοι λόγοι.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη, θα αποτεφρωθεί, επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος εν ζωή.
Η παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων
«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης σε αυτή τη δύσκολη ώρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος.
Παράκληση αντί στεφάνων είναι να γίνουν δωρεές στη μνήμη του «κυρ-Γιάννη» στα παρακάτω ιδρύματα (για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δωρεών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κλικ στο κάθε ίδρυμα):
ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ
https://argokoinsep.gr/
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
https://www.arcturos.gr/
ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
https://asylopaidiou.gr/”.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.