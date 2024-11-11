Αύριο Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι, θα γίνει η πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσουτάκη.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το βράδυ του Σαββάτου, σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Σε ένδειξη πένθους, οι σημαίες στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης κυματίζουν από χθες μεσίστιες

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση

Η σορός του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί στο αίθριο του Δημαρχείου από τις 11:00 έως τις 14:00, ώστε να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν όσοι το επιθυμούν.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι επικήδειοι λόγοι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η σορός του Γιάννη Μπουτάρη, θα αποτεφρωθεί, επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος εν ζωή.

Η παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων

«Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης σε αυτή τη δύσκολη ώρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος.

Παράκληση αντί στεφάνων είναι να γίνουν δωρεές στη μνήμη του «κυρ-Γιάννη» στα παρακάτω ιδρύματα (για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δωρεών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν κλικ στο κάθε ίδρυμα):

ΑΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

https://argokoinsep.gr/

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

https://www.arcturos.gr/

ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

https://asylopaidiou.gr/”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.