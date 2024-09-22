Καταδίωξη κινηματογραφικών προδιαγραφών σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν σε περιπολία εντόπισαν ένα όχημα να κινείται ύποπτα και έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο καθώς νωρίτερα είχαν προηγηθεί αρκετές διαρρήξεις στην περιοχή.

Ο οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και άρχισε να αναπτύσσει γρήγορα ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί αφού ενημέρωσαν το κέντρο τους για την κατάσταση και ζήτησαν ενισχύσει άρχισαν να κυνηγούν το όχημα το οποίο άρχισε να κάνει μια τρελή πορεία από το Αλωνάκι πηγαίνοντας ανάποδα στην Αρεθούσης και έπειτα στην οδό Αναπαύσεως κατά τη διάρκεια μάλιστα της οποία προσέκρουσε σε κράσπεδο με αποτέλεσμα να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγη ώρα αργότερα το όχημα σταθμευμένο με τους επιβάτες να έχουν διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου για να συλληφθεί.

