Τις πρωινές ώρες χθες, πλοίο του Λιμενικού που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο να αποβιβάζει μετανάστες στη στεριά στη θαλάσσια περιοχή της Κατταβιάς, νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Στη θέα του λιμενικού σκάφους, ο χειριστής του ταχύπλοου ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει, ενώ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματά του.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το ταχύπλοο προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθησαν οι τέσσερις επιβαίνοντες του.

Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 29 αλλοδαπούς (6 άνδρες, 7 γυναίκες και 16 ανήλικους) στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, όπου αναγνώρισαν τους ανωτέρω τέσσερις ως τους διακινητές τους. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Ρόδου, ενώ κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.