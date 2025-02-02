Άλλος ένας σεισμός άνω των 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αμοργό. Συγκεκριμένα στις 13:04 της Κυριακής καταγράφηκε δόνηση 4,3 Ρίχτερ με επίκεντρο 24 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,1 χλμ.

Στις 9:22 το πρωί της Κυριακής σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,2 χλμ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 22 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Ενδεικτικό της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή είναι ότι σε διάρκεια μιας ώρας μέχρι τον σεισμό που σημειώθηκε στις 9:22 είχαν καταγραφεί δέκα δονήσεις.

Επίσης, σε διάστημα μιας ώρας μετά τον σεισμό των 9:22 καταγράφηκαν επτά δονήσεις.

Ακολούθησε στις 10:37 και νέος σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η δόνηση είχε επίκεντρο 27.1 χλμ ΒΒΑ της Θήρας και εστιακό βάθος τα 4 χλμ, ενώ η αναθεωρημένη λύση εντοπίζει το επίκεντρο της δόνησης στο θαλάσσιο χώρο 22 χλμ. ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού.

Δείτε τον χάρτη με τις δονήσεις:

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου έχει ανέβει σε σχέση με αυτό πριν 48 ώρες, λόγω της αύξησης του πλήθους των σεισμών, αύξησης των μεγεθών τους και μετατόπισης των επικέντρων προς βορειοανατολικά».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Μας ανησυχεί η σεισμική ακολουθία που σημειώνεται κυρίως από χθες το πρωί καθώς έχουμε αύξηση στο πλήθος των σεισμών, αύξηση στα μεγέθη ενώ το επίκεντρο έχει μετακινηθεί προς τα βορειοανατολικά».

Τόνισε πως μεγάλωσε τμήμα του ρήγματος που είχε ενεργοποιηθεί. Όπως εξήγησε, οι σεισμοί είναι τεκτονικοί και έχουν σχέση με ενεργά ρήγματα της περιοχής και όχι με το ηφαίστειο. Πρόσθεσε πως ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου μπορεί να ληφθούν μέτρα και σε άλλα νησιά, εκτός της Σαντορίνης.

Τσελέντης: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το τσουνάμι

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΕΚΠΑ Άκης Τσελέντης αναφέρει:

«Αρχικά δεν χρειάζεται πανικός γιατί ο πανικός είναι ο μεγαλύτερος φονιάς. Μετά τους νέους σεισμούς που έγιναν νομίζω ότι πρέπει τόσον η πολιτεία (η οποία κάνει αυτό που πρέπει) όσο και οι κάτοικοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Η Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου είναι στελεχωμένη με διεθνούς επιπέδου έμπειρους επιστήμονες και να ακούτε τις ανακοινώσεις της.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το τσουνάμι. Δυστυχώς, η γειτνίαση των υποθαλάσσιων ρηγμάτων της περιοχής δεν αφήνει αρκετό χρόνο για να φτάσουν οι ειδοποιήσεις από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίηςης Τσουνάμι.

Πρέπει οι κάτοικοι με το που παρατηρήσουν απόσυρση των υδάτων να απομακρυνθούν άμεσα από τις ακτές και να καταφύγουν σε υψηλότερα τοπογραφικά μέρη.

Για να γνωρίζουμε το ιστορικό:

Ο βυθός του Αιγαίου ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό κρύβει συνολικά πέντε μεγάλα ρήγματα μήκους άνω των 20 χιλιομέτρων το καθένα, τα οποία μπορούν να δώσουν σεισμούς μεγέθους 6,5 έως 7,3 βαθμών.

Το ρήγμα που έδωσε τον καταστροφικό σεισμό του 1956, στην Αμοργό τον Ιούλιο του 1956 συνέβη στην Αμοργό ο μεγαλύτερος σεισμός στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα, ενώ τον διαδέχθηκε το μεγαλύτερο τσουνάμι των τελευταίων δύο αιώνων στη Μεσόγειο.

Να ακούτε τις οδηγίες ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ.

Το πλέον πιθανό είναι σιγά-σιγά το φαινόμενο να εκτονωθεί αλλά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε.

Μη δω πάλι κίτρινα δημοσιεύματα με τίτλος 'ο Τσελέντης προβλέπει 7R και τεράστιο τσουνάμι'. Ας σεβαστούν αυτοί οι δήθεν δημοσιογράφοι την αγωνία του κόσμου».

Κλειστά σχολεία στη Σαντορίνη

Λόγω της ανησυχίας που έχει προκληθεί από την έντονη σεισμική δραστηριότητα, αποφασίστηκε αύριο στη Σαντορίνη να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, Δευτέρα, να αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγεται η πρόσβαση και η παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου και Παλαιού λιμένα Φηρών.

Επιπλέον, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών για τη μείωση του κινδύνου.

Δήμαρχος Σαντορίνης: Ο κόσμος το αντιμετωπίζει ψύχραιμα

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος της Σαντορίνης, Αναστάσιος Ζώρζος ανέφερε πως «αντιλαμβανόμαστε τους σεισμούς πάνω από τα 4 Ρίχτερ, ήπια, όχι του μικρότερους», ενώ σημείωσε πως στο νησί είναι και ο Ευθύμιος Λέκκας ο οποίος επισημαίνει πως «δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία».

Για το κλίμα που επικρατεί στο νησί ο δήμαρχος λέει πως «ο κόσμος το αντιμετωπίζει ψύχραιμα» και επισημαίνει πως και σήμερα συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έχουν επίσης ενημερωθεί για την κατάσταση.

Επισημαίνει πως από το παρελθόν υπάρχει σχεδιασμός για το πώς πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές και τώρα «φρεσκαρίστηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν».

«Ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ο πανικός, το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο το παρακολουθούν οι ειδικοί. Η εκτίμηση του κ. Λέκκα είναι ότι δεν περιμένουν κάτι το πολύ επικίνδυνο», κατέληξε.

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο ΑΠΘ, δήλωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στη Σαντορίνη είναι προληπτικά και έχουν στόχο να περιορίσουν τα φαινόμενα πανικού σε κλειστούς χώρους με μεγάλο πληθυσμό, όπως στα σχολεία.

«Δεν θα υπάρχουν μέτρα εσαεί στη Σαντορίνη. Αν μπούμε σε φάση ύφεσης θα αρθούν» τόνισε ο κ. Παπαζάχος.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η έντονη σεισμική ακολουθία δεν έχει καμία σχέση με το ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Πρόκειται για δυο ανεξάρτητα φαινόμενα. Οι σεισμοί από την παραμόρφωση μέσα στην καλντέρα δεν έχουν μεγάλα μεγέθη, εξήγησε.



Πηγή: skai.gr

