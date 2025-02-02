Ανησυχία έχει προκληθεί από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, με τις Αρχές, μετά από εισήγηση των ειδικών να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, με κλείσιμο των σχολείων αύριο, Δευτέρα και την αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους.

Οι Αρχές καλούν επίσης τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών για τη μείωση του κινδύνου.

Το απόγευμα του Σαββάτου (1/2), η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν εκτάκτως και αποφάσισαν να ληφθούν προληπτικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:

Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 03/02/2025.

Οι πολίτες να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους.

Αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στα λιμάνια Αμμουδίου και Παλαιού λιμένα Φηρών.





