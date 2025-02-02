Παπαζάχος για σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη: Προληπτικά τα μέτρα που λαμβάνονται

Τα μέτρα που λαμβάνονται στη Σαντορίνη είναι προληπτικά και έχουν στόχο να περιορίσουν τα φαινόμενα πανικού σε κλειστούς χώρους με μεγάλο πληθυσμό, όπως στα σχολεία, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο ΑΠΘ, ερωτηθείς για την έντονη σεισμική δραστηριότητα τα τελευταία 24ωρα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Σαντορίνης και της Αμοργού.

«Δεν θα υπάρχουν μέτρα εσαεί στη Σαντορίνη. Αν μπούμε σε φάση ύφεσης θα αρθούν» τόνισε ο κ. Παπαζάχος.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η έντονη σεισμική ακολουθία δεν έχει καμία σχέση με το ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Πρόκειται για δυο ανεξάρτητα φαινόμενα. Οι σεισμοί από την παραμόρφωση μέσα στην καλντέρα δεν έχουν μεγάλα μεγέθη, εξήγησε ο κ. Παπαζάχος.

