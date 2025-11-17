Άνδρας 58 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σοβαρά κτυπήματα στο κεφάλι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο 58χρονος προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, δείχνοντας να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε από την περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου συνέβη το περιστατικό, στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει δεχθεί κτυπήματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες ερευνά η αστυνομία, ο 58χρονος δέχθηκε νωρίτερα επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και τα οποία ενδέχεται να εμπλέκονται στην τραγική αυτή υπόθεση.



