Άνδρας 58 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σοβαρά κτυπήματα στο κεφάλι, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνει μάχη για τη ζωή του.
Ο 58χρονος προσέκρουσε με το όχημά του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, δείχνοντας να έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε από την περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου συνέβη το περιστατικό, στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει δεχθεί κτυπήματα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες ερευνά η αστυνομία, ο 58χρονος δέχθηκε νωρίτερα επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και τα οποία ενδέχεται να εμπλέκονται στην τραγική αυτή υπόθεση.
