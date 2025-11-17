Συγκλονιστικές λεπτομέρειες φέρνει στο φως το newspaper.gr για τη δολοφονία ενός 85χρονου αγρότη σε χωριό των Φαρσάλων, υπόθεση που είχε ταράξει την τοπική κοινωνία το φθινόπωρο του 2024. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτεμάχιο ανάμεσα στο Δασολόφο και τις Χαλκιάδες, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από βαρύ εργαλείο, πιθανότατα τσάπα.

Η ιατροδικαστική έκθεση ήταν αποκαλυπτική: ο 85χρονος είχε δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με τον χρόνο θανάτου να τοποθετείται το πρωί της 31ης Οκτωβρίου. Το θύμα ζούσε μόνο του στο χωριό Βασιλί, ενώ οι αρχές άρχισαν να αναζητούν τα ίχνη του όταν το αγροτικό του αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη Θεσσαλονίκη.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπήκε ένας 59χρονος Βούλγαρος, ο οποίος είχε εργαστεί το καλοκαίρι στα κτήματα του ηλικιωμένου. Ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κίνητρο φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς το παντελόνι και η τσάντα του θύματος βρέθηκαν ψαγμένα. Ο δράστης φέρεται επίσης να πήρε το όχημα του 85χρονου και να το εγκατέλειψε στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο 59χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι την ημέρα της δολοφονίας αναζητούσε εργασία σε διάφορες περιοχές της χώρας και ότι στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βουλγαρία για την ανανέωση των εγγράφων του. Υποστήριξε ακόμη ότι δούλεψε μόνο μία ημέρα στο κτήμα με τις καρυδιές και στράφηκε εναντίον δύο ομοεθνών του, υπονοώντας πως εκείνοι είχαν λόγους να βλάψουν τον ηλικιωμένο. Ανέφερε μάλιστα περιστατικό εξαπάτησης του θύματος, το οποίο –όπως είπε– είχε γίνει αντιληπτό από τον 85χρονο.

Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος περιέγραψε στις αρχές προβλήματα που ο 59χρονος φέρεται να είχε δημιουργήσει στο χωριό, ενώ κατέθεσαν ότι το ποδήλατό του είχε βρεθεί στο σπίτι τους. Παρά τις έρευνες, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ούτε στο φονικό εργαλείο ούτε στο όχημα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο δράστης είχε καθαρίσει τις επιφάνειες.

Τελικά, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2024 στη Βουλγαρία, μετά από διεθνές ένταλμα που εκδόθηκε μέσω Interpol. Ακολούθησε η έκδοσή του στην Ελλάδα και η παραπομπή του σε δίκη.

Ποινή

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου καταδίκασε ομόφωνα τον 59χρονο σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος και θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό από το ΜΟΕ Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

