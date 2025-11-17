Θεσσαλονίκη: 5 προσαγωγές και 2 συλλήψεις πριν την πορεία

Σε 5 προσαγωγές και 2 συλλήψεις πριν την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλλήψεις έγιναν για ναρκωτικά και κατοχή μαχαιριού.
Πηγή: skai.gr
