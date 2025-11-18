Νέος Κόσμος

Την ομολογία ενός 29χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με άλλα τρία άτομα για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, απέσπασε η Αστυνομία.

Ο 29χρονος, αλβανικής καταγωγής, ήταν ένας από τους τρεις νεαρούς που διαπληκτίστηκαν με τον 58χρονο και όπως ομολόγησε, τον κτύπησε μέχρι θανάτου επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι τρεις νεαροί καταδίωξαν τον 58χρονο με δύο μοτοσυκλέτες, με την πρόφαση ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Όταν προσέγγισαν το όχημά του, τον κατέβασαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν στο πρόσωπο και στο σώμα.

Στη συνέχεια, ο 58χρονος, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο, μπήκε στο όχημά του, αλλά έχασε τις αισθήσεις του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και αστυνομία και ο άτυχος 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου έγιναν προσπάθειες να επανέλθει, χωρίς αποτέλεσμα και κατέληξε στο νοσοκομείο

Βίντεο - ντοκουμέντο από τα όσα ακολούθησαν λίγα μετά το αιματηρό περιστατικό στον Νέο Κόσμο, έφερε νωρίτερα στη δημοσιότητα το skai.gr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες από καταθέσεις περιοίκων αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από την περιοχή οι αστυνομικού, φαίνεται πως υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των επιβαινόντων στη μοτοσυκλέτα με τον άτυχο 58χρονο για την προτεραιότητα στο δρόμο.

