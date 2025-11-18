«Είναι θέμα επιβίωσης, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει άμεσα λύση» - Σε οριακή κατάσταση οι εργαζόμενοι σε «Αυγή» και «Κόκκινο»

Συνέντευξη Τύπου για την οριακή κατάσταση που επικρατεί στην Αυγή και Στο Κόκκινο 105.5 πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι των δύο μέσων στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ.

​Δεκαεπτά μήνες μετά το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της εφημερίδας, οι δεκάδες εργαζόμενοι που έχουν παραμείνει βιώνουν μια μόνιμη συνθήκη αβεβαιότητας, καθώς οι σημερινές οφειλές προς το πρόσωπό τους έφτασαν ακόμη και τους 4.5 μήνες, ενώ δεν έχει παρουσιαστεί ένα σαφές σχέδιο βιωσιμότητας τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η απογύμνωση του οργανισμού μέσα από την υλοποίηση προγράμματος εθελούσιας εξόδου.

​«Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ζήσουμε, είναι ζήτημα επιβίωσης, το φωνάζουμε εδώ και μήνες, δυστυχώς χωρίς να έχει δοθεί λύση» προειδοποίησε ο Νίκος Μορφονιός, συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην Αυγή.

Η μακροημέρευση του οργανισμού αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τους εργαζόμενους, συνέχισε ο Ν. Μορφονιός, υπογραμμίζοντας ότι ένα πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από μόνο του δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη.

​«Η συρρίκνωση του οργανισμού από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει παρά ένα βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και δημοσιογραφικό και οικονομικό το οποίο θα εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και την πραγματική επιβίωση των μέσων», επισήμανε ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων και διεμήνυσε: «Συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι να εξοφληθούν όλα τα δεδουλευμένα μας και οι παλαιές οφειλές και οι σημερινές».



​Από την πλευρά του ο Διονύσης Ελευθεράτος, εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Κόκκινο στάθηκε στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι των μέσων, είναι οι μόνοι που απασχολούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ και βιώνουν αυτό το μαρτύριο. «Οι άλλοι εργαζόμενοι που έχουν εργοδότη τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κανονικότατα πληρωμενοι και μπράβο, έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά εδώ καθίσταται σαφές ότι δεν έχουμε να κάνουμε μ' ένα γενικό πρόβλημα οικονομικής αδυναμίας και δεύτερον έχουμε το μαθηματικό παράδοξο όσοι λιγότεροι μένουμε στον όμιλο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι μήνες τους οποίους μένουμε απλήρωτοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

​Στα λιγοστά θετικά νέα, οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για ένα ισχυρό ρεύμα αλληλεγγύης από ακροατές και αναγνώστες. Ο Αλέξης Βάκης, ραδιοφωνικός παραγωγός για πολλά χρόνια στο Κόκκινο, ανέφερε ότι έχουν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες πάνω από 2.500 υπογραφές στήριξης, απαριθμώντας μια σειρά από σημαντικά πρόσωπα των γραμμάτων και των Τεχνών.

