Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αρτοποιείο, επί της οδού Κασομούλη στο Νέο Κόσμο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από τη φωτιά, που επεκτάθηκε και στον πρώτο όροφο παρακείμενης πολυκατοικίας, προκλήθηκαν πολύ σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα για την κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού επί της οδού Κασομούλη στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 17, 2025

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τα αίτια της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

