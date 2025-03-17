Λογαριασμός
Φωτιά σε αρτοποιείο στο Νέο Κόσμο: Σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση - Δείτε βίντεο

Σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση - Για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αρτοποιείο, επί της οδού Κασομούλη στο Νέο Κόσμο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Από τη φωτιά, που επεκτάθηκε και στον πρώτο όροφο παρακείμενης πολυκατοικίας, προκλήθηκαν πολύ σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. 

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα για την κατάσβεση.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τα αίτια της φωτιάς.

