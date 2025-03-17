Λογαριασμός
Τροχαίο στον Κηφισό με 8 οχήματα - Τραυματίστηκαν 7 άτομα, ανάμεσά τους και αστυνομικός (Βίντεο)

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ, δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ και δύο φορτηγά - Στο νοσοκομείο οι τραυματίες 

UPDATE: 07:37
Κηφισός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 οχήματα και 7 τραυματίες, ανάμεσά τους και αστυνομικός, σημειώθηκε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος των ΚΤΕΛ πριν την λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ, δύο μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ και δύο φορτηγά.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο. 

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στο σημείο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα.

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει και βίντεο από το ατύχημα:

@giwrgos_tzanis Λεωφόρος Κηφισού τωρα#τροχαίο #troxaio #fyp #foryou #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Γιωργος τζανης
@news102.7fm ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟ ΡΟΜΑ ΟΔΗΓΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ #police #news #tiktok #livenews #fyp #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - 102.7fm
Πηγή: skai.gr

