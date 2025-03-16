Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σάμο

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μύλος στο Κοκκάρι της Σάμου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:09 σε δασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

