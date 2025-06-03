Σήμερα, Τρίτη συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος φέρνει βαριές ποινές με τσουχτερά πρόστιμα και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, προβλέπει την ποινικοποίηση μιας σειράς αδικημάτων υψηλής επικινδυνότητας, όπως την οδήγηση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη παραχώρηση προτεραιότητας σε σιδηροδρομικό όχημα, την παραβίαση του κόκκινου ή του κινητού φράγματος πριν από ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση όπως και τη στάθμευση σε αυτή, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

«Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα με ρεαλισμό και ριζικές παρεμβάσεις που στοχεύουν ξεκάθαρα στη μείωση των θανάτων και των βαρέων τραυματισμών στους ελληνικούς δρόμους και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Με τον νέο ΚΟΚ επιχειρείται να καθιερωθεί αναλογική κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων κυρώσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα τους για τη ζωή, την υγεία, την σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου. Επιδιώκεται η συμμόρφωση των οδηγών και εξ αντανακλάσεως η προστασία κάθε χρήστη του οδικού δικτύου, οπως και των πεζών, η επιβολή δικαίων ποινών που αντιστοιχούν στη σοβαρότητα και επικινδυνότητα της κάθε παράβασης, αλλά και η διασφάλιση της είσπραξης των προστίμων, προς ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα αυτών.

Οι κυρώσεις αφορούν κυρίως στον οδηγό ( χρηματικό ποσό, αφαίρεση διπλώματος, βαθμοί ποινής συστήματος ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών) και όχι στο όχημα (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας), καθώς το όχημα μπορεί να το κυκλοφορήσει και κάποιος άλλος. Θα είναι ανάλογες των παραβάσεων και κατατάσσονται ως προς την επικινδυνότητα τους σε αυτές που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα( όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα, αντικανονική προσπέραση, οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ) , λιγότερο επικίνδυνες παραβάσεις(όπως παράνομη στάθμευση, διοικητικές παραβάσεις, οδηγός χωρίς τα νόμιμα έγγραφα). Επιπλέον προβλέπεται κλιμάκωση των κυρώσεων για τους οδηγούς που υποπίπτουν συχνά σε παραβάσεις.

Λαμβάνονται άμεσα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας ατόμων με αναπηρία με την άμεση μετακίνηση οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα σε μπάρες , ειδικούς χώρους και ειδικές θέσεις στάθμευσης.

Ποινικοποιείται μια σειρά αδικημάτων υψηλής επικινδυνότητας όπως:

η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου με πρόκληση ατυχήματος

η υπέρβαση ορίου ταχύτητας

η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε σιδηροδρομικά οχήματα

η παραβίαση φωτεινής σηματοδότησης

η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εξαρτησιογόνων ή άλλων απαγορευμένων ουσιών

η οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης

η μη χρήση ζώνης

Ο νέος ΚΟΚ φέρνει νέο όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα σε κατοικημένες περιοχές. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μονόδρομους στους οποίους υπάρχουν δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με τουλάχιστον δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, διαχωριζόμενες με κατά μήκος διαγραμμίσεις, και σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα. Τα όρια ταχύτητας της παρούσας εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζονται διαφορετικά με ειδική σήμανση. Σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους εκτός κατοικημένων περιοχών, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε 50 χιλιόμετρα την ώρα έξω από αυτές. Για τα μοτοποδήλατα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 45 χιλιόμετρα την ώρα. Για τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα. Ειδικώς αν τα αγροτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργου ή τα ρυμουλκούμενα από αυτά στερούνται ελαστικών με αεροθάλαμο, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 15 χιλιόμετρα την ώρα. Για τα Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια κλπ) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 25 χλμ/ώρα. Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα.

Ο νέος ΚΟΚ δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης και χρήσης των τεχνικών μέσων διαπίστωσης παραβάσεων επί οχημάτων έκτακτης ανάγκης και δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, ενώ επίσης προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης σε απουσία του οδηγού (π.χ. κάμερες, στάθμευση). Ως παραβάτης λογίζεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποδείξει τον οδηγό. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης, επιλύεται το πρόβλημα αναζήτησης και εντοπισμού του πραγματικού παραβάτη οδηγού. Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της βεβαίωσης παράβασης μόνο με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ επιλύεται το ζήτημα της επιβολής πολλαπλών κυρώσεων σε οδηγούς που είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες του οχήματος. Με τον νέο ΚΟΚ, νομιμοποιείται υπό όρους η διήθηση των μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας της ίδιας σε κατεύθυνσης σε οδούς με τουλάχιστον 2 λωρίδες κυκλοφορίας κατά κατεύθυνση. Αυτή επιτρέπεται, εάν η ταχύτητα τους δεν υπερβαίνει τα 20χλμ/ώρα και τα λοιπά οχήματα είναι ακινητοποιημένα.

Σε ό,τι αφορά τις κλήσεις θα καταχωρίζονται σε διαδικτυακή πλατφόρμα και οι παραβάτες θα ενημερώνονται άμεσα μέσω sms χωρίς δυνατότητα διαγραφής τους. Τα πρόστιμα θα αναρτώνται απευθείας στο TAXISnet του παραβάτη οδηγού και εάν αυτός δεν το εξοφλεί εμπρόθεσμα, τότε θα αποτελεί βεβαιωμένη οφειλή προς το δημόσιο. Οι φερόμενοι ως παραβάτες θα έχουν βέβαια τη δυνατότητα μέσα σε 7 έως 10 ημέρες να καταθέτουν τις ενστάσεις τους.

Χρήση κινητού

Η χρήση κινητού οδηγεί πλέον σε βαρύτατες ποινές:

Πρόστιμα που φτάνουν έως και 4.000 ευρώ στη 2η υποτροπή.

Αφαίρεση άδειας έως και 8 έτη.

Ποινικοποίηση της συμπεριφοράς αν προκαλέσει ατύχημα.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, τόσο για τη μέτρια όσο και για την υψηλή υπέρβαση του ορίου. Τα πρόστιμα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως και τα 4.000 για τους υπότροπους, ενώ συνοδεύονται από αφαίρεση διπλώματος για έως 10 έτη. Σε περιπτώσεις σοβαρής μέθης, επιβάλλεται υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη του οχήματος, ενώ ενεργοποιείται και ποινική δίωξη.

Μη χρήση κράνους – ζώνης

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας καθώς και η μεταφορά ανηλίκων χωρίς τη χρήση ειδικών μέτρων συγκράτησης και προστασίας από τον οδηγό θα τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 μέρες. Τη δεύτερη φορά το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και το δίπλωμα θα αφαιρείται για 6 μήνες. Την τρίτη φορά το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 1 έτος. Η μη χρήση κράνους από τον συνεπιβάτη θα τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ.

Παραβίαση STOP και ερυθρού σηματοδότη

Στην παραβίαση stop προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έναν μήνα. Τη δεύτερη φορά το πρόστιμο ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 6 μήνες ενώ την τρίτη φορά το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος. Σε περίπτωση ατυχήματος ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη το πρόστιμο ξεκινά από 700 ευρώ και αφαιρείται επιτόπου η άδεια οδήγησης για 2 μήνες και φτάνει τις 4.000 ευρώ, με αφαίρεση άδειας τα οκτώ έτη. Εάν ο οδηγός προκαλέσει θανατηφόρο δυστύχημα, επιβάλλονται οι ποινές του Ποινικού Κώδικα.

Ταχύτητα

Προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών σε πολλαπλά επίπεδα: από την επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ./ώρα στα αστικά κέντρα, έως και τη στέρηση διπλώματος για περιπτώσεις υποτροπής ή “κόντρας”.

Ειδικότερα: Συμμετοχή σε κόντρες ταχύτητας το πρόστιμο αυξάνεται από 100 ευρώ σε 2.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται επιτόπου και η άδεια οδήγησης για ένα έτος. Τη δεύτερη φορά, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 4.000 ευρώ με αφαίρεση άδειας για 2 έτη. Την τρίτη φορά, το πρόστιμο ανεβαίνει στις 8.000 ευρώ, και το δίπλωμα αφαιρείται για 4 έτη. Για οδήγηση με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση της πινακίδας για ένα μήνα, ενώ προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 2 έτη. Τη δεύτερη φορά το πρόστιμο ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 4 έτη και την τρίτη φορά το πρόστιμο αυξάνεται στα 4.000 ευρώ με αφαίρεση της άδειας για 8 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος ισχύσουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Παράνομη στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ

Προβλέπει βαρύτατες ποινές: πρόστιμο έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο, σε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, το πρόστιμο ξεκινά από 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, απομάκρυνση του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα αφαιρείται για ένα έτος.

Οδήγηση σε πεζοδρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, νησίδες ασφαλείας

Για την παράβαση της κίνησης σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες ή ειδικά ερείσματα, τα οποία και προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, το πρόστιμο αυξάνεται από τα 100 στα 350 ευρώ. Παράλληλα, επιβάλλεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.

Λεωφορειολωρίδες

Για παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Για τα ταξί επιτρέπεται μόνο επιβίβαση και αποβίβαση όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα Ταξί Μηδενικών ρύπων και τα Ταξί ειδικού τύπου ΑμεΑ θα κινούνται ελεύθερα.

