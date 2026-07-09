Νέος Δικαστικός Χάρτης: Στις 309 ημέρες ο μ.ο έκδοσης πρωτόδικων αποφάσεων

Tης Έλενας Γαλάρη

Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία μετά την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη, παρουσίασαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας.

« Κάθε τρεις μήνες θα βελτιώνονται τα στατιστικά στοιχεία στον χρόνο έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων και η χώρα μας θα είναι στις πέντε πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Το 2027 θα επιτευχθεί ο στόχος σύγκλισης του ελληνικού μέσου όρου έκδοσης τελεσίδικης απόφασης με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο των 627 ημερών», ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι υποθέσεις που είχαν σωρευτεί στο παρελθόν έχουν εκκαθαριστεί με εντυπωσιακούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια των 18 μηνών που εφαρμόζεται ο νέος δικαστικός χάρτης.

«Αν δούμε τη σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δούμε ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 307 ημέρες κι εμείς είμαστε στις 309 ημέρες. Άρα έχουμε πιάσει ήδη το στόχο και αυτή την ώρα οι πρωτόδικες αποφάσεις στην Ελλάδα εκδίδονται στον ίδιο μέσο όρο του χρόνου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτός ήταν για το 2027 αλλά τον έχουμε ήδη πιάσει. Στον δεύτερο βαθμό ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης είναι 320 ημέρες και με βάση τη νέα Δικονομία, όπου οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες στην Ελλάδα, θα πάμε στις 325 ημέρες.

Αυτή είναι η εικόνα της χώρας μας σε μία μεγάλη μεταβολή στους χρόνους και τους ρυθμούς της ελληνικής Δικαιοσύνης που πάρα πολλοί πίστευαν και σωστά επί έναν ή δύο αιώνες ότι ο χρόνος αυτός είναι ασάλευτος. Ο χρόνος αυτός είναι σε κίνηση πια και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπετε. Με βάση τα πρώτα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 η τάση είναι ενισχυτική αυτών των στοιχείων», ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Από την πλευρά του ο κ. Μπούγας, ανέφερε:

«Τα στοιχεία είναι θετικά αλλά δεν εφησυχάζουμε, προσπαθούμε να βελτιώνουμε τους δείκτες απονομής της Δικαιοσύνης κάθε τρίμηνο. Ο Δικαστικός Χάρτης, ο νόμος 5108/2024 δεν είναι απλά ένα νομοθέτημα. Δεν είναι καν ένας νόμος πλαίσιο, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι μια στρατηγική απόφαση, πίσω από την οποία κρύβεται μια φιλοσοφία για το πως πρέπει να οργανώνεται και να απονέμεται η Δικαιοσύνη έτσι ώστε να απονέμεται σε εύλογο χρόνο με συνθήκες διαφάνειας και ασφαλώς ανεξαρτησίας».

Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα Πρωτοδικεία της χώρας για την έκδοση αποφάσεων κατά το δικαστικό έτος 2023-2024 χρειάστηκαν 774 ημέρες.

Κατά το δικαστικό έτος 2024-2025 χρειάστηκαν 383 ημέρες και κατά τους 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη χρειάστηκαν 357 ημέρες.

*Το 2023-2024 εισήλθαν στα Πρωτοδικεία 201.479 υποθέσεις και περαιώθηκαν 173.714 (ποσοστό 86,2%).

*Το 2024-2025 εισήλθαν στα Πρωτοδικεία 417.565 υποθέσεις και περαιώθηκαν 415.555 (99,6%).

*Τους 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη εισήρθαν 588.339 υποθέσεις και περαιώθηκαν 618.239 (105,1%).

*Στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, αυτό των Αθηνών, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων ήταν πριν το Δικαστικό Χάρτη 1.448 ημέρες, ενώ μετά την εφαρμογή του Χάρτη και αφού παρήλθαν 18 μήνες εφαρμογής του, απαιτήθηκαν 478 ημέρες.

* Αναλυτικότερα το δικαστικό έτος 2023- 2024 εισήλθαν 70.014 υποθέσεις και περαιώθηκαν 60.182, δηλαδή ποσοστό 86% και στους 18 μήνες εφαρμογής του Χάρτη εισήλθα 249.028 υποθέσεις και περαιώθηκαν 280.761, ποσοστό 112,7%.

Στα τρία μεγαλύτερα Πρωτοδικεία της χώρας, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, μετά την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη το ποσοστό εκκαθάρισης ξεπερνά το 100% . Ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων έχει μειωθεί στις 478 ημέρες έναντι 1.448 ημερών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 220 ημέρες έναντι 455 ημερών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στις 233 ημέρες έναντι 425 ημερών στο Πρωτοδικείο Πειραιά.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό εκκαθάρισης υποθέσεων ξεπερνάει το 140% στα Πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης αγγίζει το 120%, με τον μέσο χρόνο έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία της χώρας να μειώνεται περαιτέρω, στις 309 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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