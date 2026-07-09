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Ζακυνθος: Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας στο νησί για το F-16 - Κλειστό το αεροδρόμιο

Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα

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Ζάκυνθος

Κλειστός τουλάχιστον έως τις 19:00 θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου, μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.

Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Ζάκυνθος αεροδρόμιο F16
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