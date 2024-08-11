Νέο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας για Δήμους ύψους 65 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση της προδημοσίευσης πρόσκλησης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-1.2: «Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με τον ΥφΑΑΤ, Διονύση Σταμενίτη και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται σε 65.000.000,00 €.
Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι της Χώρας. Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, κλπ.
Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.
Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια και η απρόσκοπτη μετακίνηση των γεωργών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
