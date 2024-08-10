Λογαριασμός
Πάτρα: «Μάχη» για τη ζωή του δίνει 12χρονος στη ΜΕΘ Παίδων μετά από τροχαίο

«Γέφυρα σωτηρίας για το μικρό αγόρι», θύμα τροχαίου στη Λευκάδα

Πάτρα: Στη ΜΕΘ Παίδων μετά από τροχαίο 12χρονος

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 12χρονο αγόρι το οποίο νοσηλεύεται διασωληνομένο στη ΜΕΘ Παίδων Πάτρας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 στις στο μεσημέρι στο Μεγάλο αυλάκι της Λευκάδας, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο όχημα στο οποίο επέβαινε ο 12χρονος.

Αμέσως στήθηκε μια γέφυρα σωτηρίας για το μικρό αγόρι, το οποίο διακομίσθηκε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο και στην συνέχεια στην ΜΕΘ Παίδων Πάτρας, εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Πηγή: ertnews.gr

