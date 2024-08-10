Ιωάννινα Φωτιά στον Παρακάλαμο του Δήμου Παγωνίου

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή του Παρακάλαμου στον Δήμο Παγωνίου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε κοντά σε σπίτια ενώ στην Ήπειρο φαίνεται πως ξέσπασαν σε τέσσερα μέτωπα.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το 112, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες 4 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παρακάλαμο Δήμου #Πωγωνίου #Ιωαννίνων παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2024

Πηγή: skai.gr

