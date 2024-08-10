Λογαριασμός
Ιωάννινα: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Παρακάλαμο Παγωνίου- «Παραμείνετε σε ετοιμότητα», λέει το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον Παρακάλαμο Παγωνίου- Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, προς του πολίτες 

UPDATE: 22:28
Ιωάννινα Φωτιά στον Παρακάλαμο του Δήμου Παγωνίου

Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή του Παρακάλαμου στον Δήμο Παγωνίου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαιγε κοντά σε σπίτια ενώ στην Ήπειρο φαίνεται πως ξέσπασαν σε τέσσερα μέτωπα.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το 112, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες 4 οχήματα.

