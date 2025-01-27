Του Μάκη Συνοδινού

Οργή και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το skai.gr και απεικονίζει νεαρό άνδρα να προβαίνει σε άσεμνες σεξουαλικού περιεχομένου κινήσεις στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και μάλιστα… μέρα μεσημέρι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο ο θρασύτατος επιδειξίας φορώντας κράνος και κρατώντας στα χέρια το ποδήλατο του περιφέρεται σε κεντρικό σημείο της περιοχής. Αφού κοιτάζει προσεχτικά δεξιά και αριστερά κατευθύνεται στην άκρη του δρόμου και αρχίζει να αυνανίζεται αδιαφορώντας αν τον βλέπουν κάτοικοι της περιοχής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κάποια στιγμή μια νεαρή κοπέλα που περπατά αμέριμνη, πλησιάζει προς το μέρος του. Μόλις βλέπει τον επιδειξία τρομαγμένη απομακρύνεται βιαστικά. Ο θρασύτατος άντρας, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο πως είδε τη νεαρή, δεν πτοήθηκε και συνέχισε να προβαίνει στις ίδιες απαράδεκτες κινήσεις.

Πηγή: skai.gr

