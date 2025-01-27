Γλυκά Νερά: Εμπρησμός σε κομμωτήριο τα ξημερώματα

Εμπρησμός σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε ένα κομμωτήριο, στα Γλυκά Νερά, στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία 16 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr, άγνωστοι προσέγγισαν το συγκεκριμένο κατάστημα με ένα μεταλλικό φρεάτιο, το οποίο είχαν αρπάξει από κοντινή απόσταση, και το έριξαν στον κεντρικό υαλοπίνακα του καταστήματος. Μπήκαν στο εσωτερικό, το έψαξαν και στη συνέχεια έφυγαν προκαλώντας εμπρησμό. Η φωτιά, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες προκάλεσε ολική καταστροφή.

Επιτόπου μετέβη η πυροσβεστική προκειμένου να πραγματοποιήσει κατάσβεση της φωτιάς, ενώ και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Υπάρχουν και στο συγκεκριμένο κατάστημα κάμερες αλλά και στα παρακείμενα καταστήματα.

Πηγή: skai.gr

