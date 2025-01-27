Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συλλαλητήριο σήμερα στον κόμβο Βόνιτσας – Λευκάδας

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Εκτός από την Καρδίτσα και την Λάρισα, στον «χορό» των μπλόκων και των συλλαλητηρίων έχουν μπει αγροτικοί σύλλογοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αγροτικό συλλαλητήριο προγραμματίζεται για σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στον κόμβο Βόνιτσας – Λευκάδας, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των παραγωγών είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αποζημίωση στο 100% για ζημιές από φυσικές καταστροφές και η προστασία του εισοδήματός τους.

Ανάλογη κινητοποίηση έγινε χθες Κυριακή 26 Ιανουαρίου στον Λούρο, με τη συμμετοχή αγροτών της Πρέβεζας και των μηχανημάτων τους, έπειτα από απόφαση της Πανηπειρωτικής σύσκεψης Αγροτικών Συλλόγων στην Άρτα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.