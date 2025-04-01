Εικόνες καταστροφής καταγράφονται σε Πάρο και Μύκονο από την κακοκαιρία που συνεχίζει το σαρωτικό της πέρασμα «χτυπώντας» και την Κρήτη, ενώ πάνω από 10 περιοχές βρίσκονται στο «μάτι» της τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, λίγο μετά τη 13.00 νέα προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα από τώρα έως αύριο, καλώντας τους κατοίκους να προσέχουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ήδη στα νησιά επικρατεί έντονο κλίμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά στα νησιά #Χίο #Σάμο & #Ικαρία από τώρα έως τις πρωινές ώρες της 02/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) April 1, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά στα #Δωδεκάνησα από τώρα έως τις απογευματινές ώρες της 02/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) April 1, 2025

Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κρήτη - Εγκλωβίστηκαν οδηγοί

Στην Κρήτη, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγών από τα οχήματά τους.

Το πρωί εστάλη και εκεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη, από τώρα έως αύριο το πρωί.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά στην #Κρήτη από τώρα έως τις πρωινές ώρες της 02/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) April 1, 2025

Ειδικότερα, στα Χανιά, μεγάλα προβλήματα δημιούργησε καταρρακτώδης βροχή που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης. Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, τα αυτοκίνητα κινούνται με δυσκολία, ενώ σε πολλές περιοχές το ύψος του νερού είναι μεγάλο.

Στα Τσικαλαριά, το νερό έχει φτάσει σε αρκετά μεγάλο ύψος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, ενώ τα οχήματα κινούνται με δυσκολία.

Γενικότερα προβλήματα υπάρχουν σε αρκετές περιοχές, όπως η Σούδα, το Βαμβακόπουλο, το κέντρο της πόλης, ενώ οι κλήσεις που γίνονται στην Πυροσβεστική είναι πολλές. Το πυροσβεστ, έχει κληθεί για απεγκλωβισμό ατόμων στην Ξυλοκαμάρα, που δεν μπορούσαν να βγουν από το όχημά τους καθώς γύρω από αυτό ήταν αρκετό το ύψος του νερού. Πιο συγκεκριμένα, στη Λεωφόρο Μουρνιών, χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός ενός ατόμου, καθώς είχε ανοίξει ο αερόσακος και είχε εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.

Ποτάμια είναι οι δρόμοι στο κέντρο και στην Αναγνώστου Γογονή ενώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο ρέμα του Βλητέ ανεβαίνοντας προς Ακρωτήρι, καθώς ο δρόμος έχει πλημμυρίσει.

Ζημιές στις Κυκλάδες

Σημαντικά προβλήματα στην Πάρο και τη Μύκονο προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία, με τη νεροποντή να μετατρέπει τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Σε περιοχές όπως η Παροικιά και η Νάουσα οι χείμαρροι παρέσυραν οχήματα και φερτά υλικά, προκαλώντας καταστροφές στο οδικό δίκτυο -που και σήμερα είναι σε άσχημη κατάσταση, λόγω της πυκνής λάσπης που έχει απλωθεί σε μεγάλες εκτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τουλάχιστον 13 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Ήχησε το 112 και νωρίτερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία - Τα σχολεία που είναι κλειστά

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τρίτη (01/04) τα σχολεία σε Πάρο, Μύκονο, Σύμη, Κω και Ρόδο, ενώ πριν τα μεσάνυχτα ήχησε 112 σε Χίο, Σάμο και Ικαρία, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως τις πρώτες πρωινές ώρες και συνιστώντας προσοχή στις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τόπους ισχυρά στα νησιά #Χίο #Σάμο και #Ικαρία από τώρα ως τις πρωινές ώρες της 01/04/2025



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) March 31, 2025

Η πυροσβεστική δέχθηκε χθες 160 κλήσεις σε Πάρο και Μύκονο, ενώ χαλαζοπτώσεις σημειώθηκαν και στη Σύρο. Λίγο μετά τις 13:30 αφότου ήχησε το 112, το οποίο προειδοποιούσε για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, ξεκίνησε μία έντονη βροχόπτωση, η οποία ακολουθήθηκε από μία σφοδρή χαλαζόπτωση, που ευτυχώς διήρκεσε λίγα μόνο λεπτά. Από τη βροχόπτωση δεν δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Κάποιοι κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, ωστόσο, με το που έπεσε η ένταση της βροχής αποκαταστάθηκαν όλα τα προβλήματα.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί και οι δυνάμεις της Αστυνομίας στα νησιά των Κυκλάδων ενώ σε ετοιμότητα είναι και οι Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), εφόσον ζητηθεί η συνδρομή της.

Χωρίς ρεύμα έμειναν στην Εύβοια

Στην Εύβοια χωρίς ρεύμα έμειναν τα χωριά Φαράκλα, Μετόχι, Ζωοδόχος πηγή και Σπαθάρι, από σοβαρή ζημιά που προκλήθηκε από την κακοκαιρία στη Στροφυλιά.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αλμυρού ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, θα επικρατήσει κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Έντονη βροχόπτωση στην Κεντρική Μακεδονία - Χαλάζι και κλειστοί δρόμοι στη Χαλκιδική

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των δήμων για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, που ενδεχομένως προκύψουν, από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες.

Σε περιοχές της Χαλκιδικής καταγράφηκαν προβλήματα με χαλαζόπτωση και κλειστούς δρόμους, εξαιτίας της συσσώρευσης των υδάτων. Χαλάζι σε μέγεθος φουντουκιού έπεσε χθες στη Γερακινή του δήμου Πολυγύρου, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκαν και διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Ειδικότερα, απαγορεύεται η κίνηση στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής: στο 1ο χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού, που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου, στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας - Βραστάμων, στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγ. Παύλου - Ν. Γωνιάς και σε ιρλανδικές διαβάσεις στο δημοτικό διαμέρισμα Ολυμπιάδας και στο 1ο χιλιόμετρο παλαιάς επαρχιακής οδού Μεγάλης Παναγίας - Γοματίου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, μετά τις πρωινές βροχοπτώσεις παρατηρείται ύφεση των καιρικών φαινομένων, ωστόσο αναμένεται «νέα ένταση των βροχών από το απόγευμα και μετά». Πρόσθεσε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι σε επιφυλακή με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και πως, έως τώρα, δεν υπήρξαν κλήσεις για άντληση υδάτων.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Ιδιαίτερη προσοχή σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, μετά από εισήγηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Θέμα της συνεδρίασης το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες (που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις) προβλέπονται κατά διαστήματα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχές του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα εξελιχθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Έχει ήδη εκδοθεί 112 για τις περιοχές της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας, όπου από σήμερα το πρωί έως και αύριο το πρωί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες (που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις) προβλέπονται κατά διαστήματα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (02-04-25).

Αναλυτικά:

Στις Κυκλάδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες έως το μεσημέρι της Τρίτης (01-04-25).

Στην ανατολική Θεσσαλία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Πέλλα) έως το απόγευμα της Τρίτης (01-04-25).

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου - Ικαρίας - Σάμου) έως και το βράδυ της Τρίτης (01-04-25).

Στην Κρήτη (κυρίως στη δυτική και τη νότια Κρήτη) και τη Γαύδο έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (02-04-25).

Στα Δωδεκάνησα έως και το μεσημέρι της Τετάρτης (02-04-25).

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

